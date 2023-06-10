Un capoluogo nella Spagna Nordoccidentale

Home / Soluzioni Cruciverba / Un capoluogo nella Spagna Nordoccidentale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un capoluogo nella Spagna Nordoccidentale' è 'Salamanca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALAMANCA

Perché la soluzione è Salamanca? Salamanca è una città situata nella regione Nordoccidentale della Spagna, conosciuta per il suo centro storico ricco di monumenti e università antica. Questa località rappresenta un importante centro culturale e accademico, attirando visitatori da tutto il mondo grazie alla sua architettura unica e alle tradizioni storiche. La città si distingue anche per l’atmosfera vivace e l’ospitalità dei suoi abitanti, rendendola una meta di grande interesse nella zona.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un capoluogo nella Spagna Nordoccidentale". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un capoluogo nella Spagna Nordoccidentale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Salamanca

In presenza della definizione "Un capoluogo nella Spagna Nordoccidentale", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un capoluogo nella Spagna Nordoccidentale" conferma che la soluzione 'Salamanca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Salamanca

S Savona A Ancona L Livorno A Ancona M Milano A Ancona N Napoli C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un capoluogo nella Spagna Nordoccidentale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Salamanca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La città in cui Colombo discusse con i dottiCittà della Spagna celebre per l UniversitàCittà universitaria spagnolaHa per capoluogo Bourg en BresseLa capitale della SpagnaCapoluogo della SabinaUna francese del capoluogo dell OccitaniaIo in Spagna