Bisogna meritarsela

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Bisogna meritarsela' è 'Stima'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STIMA

Perché la soluzione è Stima? La parola STIMA si riferisce a un giudizio o valutazione che si basa sulla percezione delle proprie capacità o sul valore di qualcosa. Essa implica un riconoscimento personale che si conquista attraverso l'impegno e il rispetto delle proprie qualità, dimostrando di aver raggiunto un livello di apprezzamento che si è meritato. La stima, quindi, rappresenta un risultato ottenuto mediante sforzi e comportamenti coerenti, che permettono di essere riconosciuti e apprezzati dagli altri, confermando che bisogna meritarsela.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bisogna meritarsela". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Bisogna meritarsela nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Stima

Per risolvere la definizione "Bisogna meritarsela", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bisogna meritarsela" conferma che la soluzione 'Stima' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Stima

S Savona T Torino I Imola M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bisogna meritarsela" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stima' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Perizia tecnicaGrande considerazioneLa merita la persona per beneBisogna mettercela per essere sicuri di riuscireRispondente alla bisognaNon bisogna darne alle sciocchezzePer districarle bisogna trovare il bandoloPer spiegarli bisogna scoprirli