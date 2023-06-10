Un astuccio sulla scrivania

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un astuccio sulla scrivania' è 'Portamatite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTAMATITE

Perché la soluzione è Portamatite? Un portamatite è un oggetto che si trova sulla scrivania e serve a contenere le matite, le penne e altri strumenti di scrittura. È progettato per mantenere in ordine e facilmente accessibili gli strumenti necessari per scrivere o disegnare. Spesso è realizzato in vari materiali come plastica, metallo o tessuto e può avere scomparti diversi per organizzare meglio gli oggetti. La sua presenza aiuta a mantenere l'ambiente di lavoro o di studio più ordinato e funzionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un astuccio sulla scrivania". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Un astuccio sulla scrivania nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Portamatite

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un astuccio sulla scrivania" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un astuccio sulla scrivania" conferma che la soluzione 'Portamatite' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Portamatite

P Padova O Otranto R Roma T Torino A Ancona M Milano A Ancona T Torino I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un astuccio sulla scrivania" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Portamatite' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: In mezzo all astuccioRiempiono il cestino vicino alla scrivaniaAstuccio per reliquieLo si tiene a fianco della scrivaniaUn astuccio per matite