Un astuccio sulla scrivania
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un astuccio sulla scrivania' è 'Portamatite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PORTAMATITE
Perché la soluzione è Portamatite? Un portamatite è un oggetto che si trova sulla scrivania e serve a contenere le matite, le penne e altri strumenti di scrittura. È progettato per mantenere in ordine e facilmente accessibili gli strumenti necessari per scrivere o disegnare. Spesso è realizzato in vari materiali come plastica, metallo o tessuto e può avere scomparti diversi per organizzare meglio gli oggetti. La sua presenza aiuta a mantenere l'ambiente di lavoro o di studio più ordinato e funzionale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un astuccio sulla scrivania". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Un astuccio sulla scrivania nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Portamatite
Questa pagina è dedicata alla definizione "Un astuccio sulla scrivania" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un astuccio sulla scrivania" conferma che la soluzione 'Portamatite' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Portamatite
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un astuccio sulla scrivania" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Portamatite' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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