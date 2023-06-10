Accettare docilmente

Home / Soluzioni Cruciverba / Accettare docilmente

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Accettare docilmente' è 'Rassegnarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RASSEGNARSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Accettare docilmente" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Accettare docilmente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Rassegnarsi? Rassegnarsi significa arrendersi con calma di fronte alle difficoltà, accettando la realtà senza opporsi. È un atteggiamento di resa interiore che permette di affrontare le avversità con pazienza e senza inutili proteste. Questa disposizione aiuta a trovare una certa pace anche nelle situazioni più complicate, lasciando andare la frustrazione e accogliendo ciò che non si può cambiare.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Accettare docilmente nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Rassegnarsi

La definizione "Accettare docilmente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Accettare docilmente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Rassegnarsi:

R Roma A Ancona S Savona S Savona E Empoli G Genova N Napoli A Ancona R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Accettare docilmente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Accettare il contrattoAccettare un danno per ottenere un vantaggioAccettare per vero o ritenereDire di no non accettareConvinzione che una persona dovrebbe accettare senza fare domande