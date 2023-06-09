Una prova di sapere nei cruciverba: la soluzione è Esame

Sara Verdi | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una prova di sapere' è 'Esame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESAME

Curiosità e Significato di Esame

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Esame, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quella di sapere si spegne studiandoStrumento di prova del meccanicoA prova di bambinoElisa che ha condotto La prova del cuocoUna prova in cui ci si misura

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Una prova di sapere - Esame

Come si scrive la soluzione Esame

Se "Una prova di sapere" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

Le 5 lettere della soluzione Esame:
E Empoli
S Savona
A Ancona
M Milano
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A L R C

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.