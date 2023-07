Vi si trova la valle del Bove - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si trova la valle del Bove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ETNA

Significato/Curiosita : Vi si trova la valle del bove

Nell'insieme la valle del bove, con tre alti pareti e quasi spianata per levante, sembra che un solo avvallamento offrisse da presso la cima del monte sino... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi etna (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento sicilia è ritenuta da controllare. motivo:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

