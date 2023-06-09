Spesso fitto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Spesso fitto' è 'Denso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DENSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Spesso fitto" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spesso fitto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Denso? Quando qualcosa è molto compatto e ha una presenza consistente, si può descrivere come un insieme molto compatto e poco dispersivo. Questa caratteristica si manifesta in ambienti naturali o artificiali, dove la massa o la struttura si presenta con grande concentrazione di elementi. Un bosco che si estende senza spazi vuoti tra gli alberi, oppure un tessuto compatto e difficile da attraversare, sono esempi di questa qualità. La densità di un materiale o di un luogo influisce sulla percezione di compattezza e di presenza.

La definizione "Spesso fitto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spesso fitto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Denso:

D Domodossola E Empoli N Napoli S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spesso fitto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

