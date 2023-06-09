Lo sono ematite e limonite

SOLUZIONE: OCRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sono ematite e limonite" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono ematite e limonite". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ocre? L'ocre è una sostanza minerale di colore giallo, arancione o rosso, spesso utilizzata come pigmento naturale. Deriva da minerali come l'ematite e la limonite, che sono ricche di ossido di ferro. La presenza di questi minerali conferisce all'ocre le sue tonalità calde e vivaci. È impiegata fin dall'antichità in pittura e decorazione, grazie alla sua resistenza e intensità cromatica.

Quando la definizione "Lo sono ematite e limonite" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono ematite e limonite" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Le 4 lettere della soluzione Ocre:

O Otranto C Como R Roma E Empoli

