Secondo la norma

Sara Verdi | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Secondo la norma' è 'A Termini Di Legge'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: A TERMINI DI LEGGE

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Perché la soluzione è A Termini Di Legge? Secondo la norma, quando si fa riferimento a qualcosa a termini di legge, si indica una disposizione giuridica che stabilisce obblighi o diritti specifici. Questa espressione indica che le norme o le regole sono applicabili in base alle disposizioni ufficiali e formalmente riconosciute. La frase sottolinea l'importanza del rispetto delle norme stabilite per garantire la legittimità delle azioni e delle decisioni. La chiarezza di questa definizione aiuta a comprendere il contesto in cui si inseriscono le norme legali.

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Secondo la norma nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è A Termini Di Legge

Quando la definizione "Secondo la norma" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'A Termini Di Legge'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Secondo la norma
  • Risposta: A TERMINI DI LEGGE
  • Lunghezza: 15 lettere
  • Schema parole: 1-7-2-5
  • Schema utile: A _______ __ _____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E

Le 15 lettere della soluzione

A Ancona
 
T Torino
E Empoli
R Roma
M Milano
I Imola
N Napoli
I Imola
 
D Domodossola
I Imola
 
L Livorno
E Empoli
G Genova
G Genova
E Empoli

La soluzione 'A Termini Di Legge' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Secondo la norma". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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