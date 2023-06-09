Scivolano su lame o ruote

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Scivolano su lame o ruote' è 'Pattini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATTINI

Perché la soluzione è Pattini? I pattini sono strumenti che permettono di muoversi scivolando su superfici lisce grazie alle loro lame o ruote. Sono usati sia per sport come il pattinaggio artistico e il roller, sia per divertimento o spostamenti quotidiani. La loro capacità di scivolare agevola i movimenti e rende l'attività agile e piacevole. Indossarli richiede equilibrio e attenzione, ma offrono un’esperienza di libertà e velocità sul terreno.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scivolano su lame o ruote" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scivolano su lame o ruote". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Se la definizione "Scivolano su lame o ruote" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scivolano su lame o ruote" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pattini:

P Padova A Ancona T Torino T Torino I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scivolano su lame o ruote" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

