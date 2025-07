Un punto astronomico nei cruciverba: la soluzione è Zenit

ZENIT

Curiosità e Significato di Zenit

Approfondisci la parola di 5 lettere Zenit: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Zenit? Lo zenit è il punto più alto nel cielo direttamente sopra la testa di un osservatore. È come il vertice di una piramide immaginaria che si estende verso l’alto dallo stesso punto di osservazione. In astronomia, rappresenta la posizione ideale per osservare le stelle e i pianeti, poiché si trova esattamente sopra di noi, regalando una prospettiva privilegiata sull’universo.

Come si scrive la soluzione Zenit

Non riesci a risolvere la definizione "Un punto astronomico"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Z Zara

E Empoli

N Napoli

I Imola

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R I E R S Mostra soluzione



