Iniziali di Meucci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iniziali di Meucci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AM

Significato/Curiosita : Iniziali di meucci

L'inventore di tale apparecchio; altri a cui è stata attribuita l'invenzione del telefono sono charles bourseul, innocenzo manzetti, antonio meucci, johann... Automatico am – simbolo chimico dell'americio am – sigla con la quale viene chiamato l'1,2-dicloro-1-(trifluorometossi)-1,2,2-trifluoroetano am – codice...