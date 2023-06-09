Gravissima infezione nei cruciverba: la soluzione è Tetano
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gravissima infezione' è 'Tetano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
TETANO
Curiosità e Significato di Tetano
La parola Tetano è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tetano.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gravissima sconfittaUn infezione della boccaFastidiosa infezione della boccaUna sconfitta gravissimaInfezione che può essere mortale
Come si scrive la soluzione Tetano
La definizione "Gravissima infezione" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 6 lettere della soluzione Tetano:
T Torino
E Empoli
T Torino
A Ancona
N Napoli
O Otranto
