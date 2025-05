È ghiotto di carrube nei cruciverba: la soluzione è Cavallo

CAVALLO

Curiosità e Significato di "Cavallo"

Hai risolto il cruciverba con Cavallo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Cavallo.

Perché la soluzione è Cavallo? La definizione È ghiotto di carrube si riferisce a un certo tipo di animale, il cavallo, che è noto per apprezzare molto le carrube come alimento. Inoltre, la parola cavallo può avere una sonorità che richiama a un contesto di ghiottoneria, rendendo la soluzione adatta al gioco di parole del cruciverba.

Come si scrive la soluzione: Cavallo

Hai davanti la definizione "È ghiotto di carrube" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

V Venezia

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

