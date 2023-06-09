Fare a pezzi

Home / Soluzioni Cruciverba / Fare a pezzi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fare a pezzi' è 'Spaccare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPACCARE

Perché la soluzione è Spaccare? Il termine descrive l'azione di rompere qualcosa in più parti, spesso con forza e precisione. Si riferisce a frantumare un oggetto fino a dividerlo completamente, creando crepe o frammenti. È un gesto comune quando si desidera distruggere o dividere qualcosa in modo netto. La parola si collega all'idea di frantumare o rompere, esprimendo la capacità di spezzare materiali solidi o di interrompere un'intera struttura.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fare a pezzi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fare a pezzi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fare a pezzi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Spaccare

Quando la definizione "Fare a pezzi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fare a pezzi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Spaccare:

S Savona P Padova A Ancona C Como C Como A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fare a pezzi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fendere rompereRidurre la legna in grossolani pezzi più piccoliLacerare in tanti pezzi: fare aSbranare fare a pezziLacerare fare a pezziPezzi di tronco d albero per fare fuocoFare raccolta di pezzi