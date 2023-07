Ridurre la legna in grossolani pezzi più piccoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridurre la legna in grossolani pezzi più piccoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPACCARE

Significato/Curiosita : Ridurre la legna in grossolani pezzi piu piccoli

Finito. lame a spaccare per conceria, collaudate, prima dell’imballo fase di collaudo di lame a spaccare lama a spaccare lama a spaccare questa sezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Ridurre la legna in grossolani pezzi più piccoli : ridurre; legna; grossolani; pezzi; piccoli; ridurre il prezzo; La spending che mira a ridurre le spese ing; ridurre in cenere con il fuoco; ridurre in fogli una materia plastica; ridurre ai minimi termini; Grosso cumulo di legna ; Aspro e pungente come il fumo di legna ; Riscaldano bruciando legna ; Li pianta il falegna me; Vende legna già arsa; Zotici e grossolani ; Ha modi grossolani ; grossolani errori; Rozzi, grossolani ; Tessuti grossolani soggetti di un opera teatrale; Assortimento di piccoli oggetti o pezzi meccanici; Tozzi pezzi d artiglieria; pezzi di legno da bruciare; Stracciata fatta a pezzi ; pezzi eseguiti da un unico musicista del gruppo; Assortimento di piccoli oggetti o pezzi meccanici; piccoli anfibi verdi; Noto marchio francese di piccoli elettrodomestici; Marchio di piccoli aerei; piccoli ganci;

Cerca altre Definizioni