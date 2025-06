Completa distruzione nei cruciverba: la soluzione è Sfacelo

SFACELO

Altre soluzioni: ANNIENTAMENTO

Curiosità e Significato di "Sfacelo"

La parola Sfacelo è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sfacelo.

Perché la soluzione è Sfacelo? SFACELO è un termine che indica una completa distruzione o rovina di qualcosa, come se si fosse spazzato via tutto. È una parola forte, che trasmette l’idea di una devastazione totale, spesso usata in modo figurato per descrivere situazioni che sono state completamente annientate. Quando si parla di sfacevo una cosa, si intendeva che l’avevo distrutta completamente, lasciando niente di integro.

Come si scrive la soluzione Sfacelo

Stai cercando la risposta alla definizione "Completa distruzione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

F Firenze

A Ancona

C Como

E Empoli

L Livorno

O Otranto

