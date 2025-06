Videogame su un brutale torneo di arti marziali nei cruciverba: la soluzione è Tekken

Home / Soluzioni Cruciverba / Videogame su un brutale torneo di arti marziali

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Videogame su un brutale torneo di arti marziali' è 'Tekken'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEKKEN

Hai risolto il cruciverba con Tekken? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Tekken.

Perché la soluzione è Tekken? Tekken è un celebre videogioco di combattimento che si svolge in tornei di arti marziali, spesso caratterizzati da scontri intensi e violenti. Il titolo, che significa tacchi in giapponese, richiama l'azione di colpire con il piede, simbolo delle tecniche di lotta presenti nel gioco. È diventato un punto di riferimento per gli appassionati di picchiaduro a livello mondiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Divisa con cui si praticano le arti marzialiIl chi fra le arti marzialiUna delle arti marziali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Videogame su un brutale torneo di arti marziali", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

K Kappa

K Kappa

E Empoli

N Napoli

L T E E A S M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MALTESE" MALTESE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.