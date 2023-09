Vari livelli del karaté - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vari livelli del karaté. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DAN

Significato/Curiosità : Vari livelli del karaté

Nel karate, il termine "dan" si riferisce ai vari livelli o gradi di competenza e abilità raggiunti dagli studenti. È un sistema gerarchico utilizzato per valutare il progresso e l'esperienza dei praticanti di karate. I gradi dan sono suddivisi in numeri crescenti, con il primo dan che rappresenta il grado più basso e il grado più alto che può essere ottenuto variando a seconda dello stile di karate. Per ottenere un grado dan superiore, gli studenti devono dimostrare la loro conoscenza delle tecniche, la forma e la padronanza delle abilità del karate. Questa promozione è spesso accompagnata da esami o prove pratiche e può richiedere anni di dedizione e pratica costante. Il sistema dei gradi dan è un modo importante per misurare il progresso e la competenza nel karate e rappresenta un obiettivo per molti praticanti di arti marziali.

Altre risposte alla domanda : Vari livelli del karaté : vari; livelli; karaté; A Roma vi si tiene un vari opinto mercatino; Un vari opinto copricostume; di semi vari ; I vari cereali per la panificazione; Cambiare vari are; Entra in vari e leghe; I diversi livelli nel karate; È caratterizzato da modesti dislivelli ; I livelli più alti; I divieti che scattano con alti livelli di PM10; I livelli più elevati; I diversi livelli nel karate; Il karateka agli inizi; Un colpo del karate e della scopa; Nota citazione da Karate kid: Metti togli; __ marziali: comprendono judo e karaté ;

Cerca altre Definizioni