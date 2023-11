Una stanza della house

roderick trascura o dimentica le quotidiane occupazioni, vaga diincon passo frettoloso e senza meta, contempla il vuoto per ore con profonda...

Un'escape room, o gioco di fuga dal vivo, è un gioco di logica che si vive in prima persona nel quale i partecipanti, una volta rinchiusi in una stanza allestita a tema, devono cercare una via d'uscita utilizzando ogni elemento della struttura, cercando codici e indizi al fine di risolvere gli enigmi rompicapo e indovinelli che si susseguono. Per poter completare con successo il gioco, i partecipanti - che solitamente variano da 2 a 10 persone - devono collaborare tra loro per trovare la soluzione che li porterà alla via di fuga, tutto entro un limite di tempo prestabilito, di solito 60 minuti, in alcune strutture anche maggiore.