Terminare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terminare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FINIRE

Altra risposta : FINIRE - ULTIMARE

Significato/Curiosita : Terminare

Unica volta dalla benetton. il campionato ebbe inizio il 26 marzo per terminare il 12 novembre, dopo diciassette gran premi, uno in più dell'anno precedente... Unica volta dalla benetton. il campionato ebbe inizio il 26 marzo peril 12 novembre, dopo diciassette gran premi, uno in più dell'anno precedente... Insieme finire è il terzo singolo di Biagio Antonacci estratto dall'undicesimo album Sapessi dire no, entrato nelle stazioni radiofoniche nel settembre 2012. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Terminare : terminare; Cosi possono terminare i participi passati; Esame per determinare come si è trascorsa la notte; I bambini la fanno per determinare a chi tocca; terminare il proprio periodo di gestazione; Permettono di determinare un punto su un piano; Determinare esattamente; terminare , concludersi;

Cerca altre Definizioni