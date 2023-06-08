Stone : Oliver = Scorsese : x

Home / Soluzioni Cruciverba / Stone : Oliver = Scorsese : x

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Stone : Oliver = Scorsese : x' è 'Martin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARTIN

Perché la soluzione è Martin? Oliver è associato a Scorsese come una voce importante di Martin. La parola “Stone” rappresenta un elemento fondamentale, così come Martin rappresenta una presenza significativa nel cinema, simile a come Oliver è legato a Scorsese. La relazione tra i due termini indica un ruolo centrale di Martin nel contesto in cui si inserisce, evidenziando la sua importanza e riconoscibilità. La connessione tra i nomi suggerisce un legame forte e riconoscibile, caratteristico del suo contributo nel suo campo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stone : Oliver = Scorsese : x". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stone : Oliver = Scorsese : x nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Martin

La soluzione associata alla definizione "Stone : Oliver = Scorsese : x" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stone : Oliver = Scorsese : x" conferma che la soluzione 'Martin' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Martin

M Milano A Ancona R Roma T Torino I Imola N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stone : Oliver = Scorsese : x" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Martin' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Altro nome del kookaburra l uccello australianoUn forno impiegato per trasformare la ghisa in acciaioChris cantante dei ColdplayFilm di Scorsese del 1995 con Sharon StoneFilm di Oliver StoneNoto film di Oliver Stone con Michael DouglasFilm di Oliver Stone sulla Guerra del VietnamConduzione guida di Martin Scorsese