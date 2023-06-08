Li sfoggiano i manichini

Home / Soluzioni Cruciverba / Li sfoggiano i manichini

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li sfoggiano i manichini' è 'Abiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABITI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li sfoggiano i manichini" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li sfoggiano i manichini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Abiti? Gli abiti sono i capi di vestiario che si indossano per vestirsi. Spesso vengono esposti nei negozi sui manichini per mostrare come appaiono indossati. Questi modelli aiutano i clienti a immaginare come potrebbero apparire con determinati vestiti. La presentazione degli abiti sui manichini rende più attraente lo stile e l’allure di ogni capo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Li sfoggiano i manichini nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Abiti

La definizione "Li sfoggiano i manichini" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li sfoggiano i manichini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Abiti:

A Ancona B Bologna I Imola T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li sfoggiano i manichini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si indossanoQuelli fatti costano menoSi confezionano in varie foggeLi governano i pastoriLi trovi anche in farmaciaLi hanno bassi le ballerineLi esercita chi li detieneLi tende chi trama