Recipiente russo per il tè - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipiente russo per il tè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SAMOVAR

Significato/Curiosità : Recipiente russo per il tè

Un recipiente russo tradizionale per il tè, conosciuto come samovar, è un oggetto emblematico della cultura russa e un simbolo di convivialità e ospitalità. Il termine "samovar" deriva dalle parole russe "samo" (che significa "da solo") e "varit" (che significa "bollire"), letteralmente traducibile come "che bolle da solo". Il samovar è costituito da diversi componenti che lavorano insieme per preparare e servire il tè. La parte principale è una grande pentola o bollitore in metallo, spesso in ottone o rame, che contiene l'acqua e si trova sulla parte inferiore. Il bollitore è dotato di un tubo o di un camino centrale che si estende verso l'alto attraverso una serie di anelli, formando un cilindro cavo all'interno del samovar.

Altre risposte alla domanda : Recipiente russo per il tè : recipiente; russo; recipiente in birreria; Un recipiente per marmellate; recipiente dei barbieri; Grande recipiente circolare in origine di legno; recipiente per cartacce; recipiente per il mosto; Diffuso nome russo ; Vocali in russo ; Il Michail Jur evic del romanticismo russo ; Era a due in un film con Al Pacino e Rene russo ; Lev l autore russo di Anna Karenina; In un suo brano Giuni russo la passava al mare;

Cerca altre Definizioni