Piante acidofile molto longeve
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Piante acidofile molto longeve' è 'Azalee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AZALEE
Come completare la definizione
- Definizione: Piante acidofile molto longeve
- Risposta: AZALEE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: A_____
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Perché la soluzione è Azalee? Le azalee sono piante acidofile molto longeve, conosciute per la loro capacità di prosperare in terreni acidi e ben drenati. Questi arbusti si distinguono per i fiori ricchi di colori vivaci che sbocciano in primavera, creando paesaggi floreali di grande fascino. La loro resistenza e longevità le rendono ideali per giardini e spazi verdi, dove possono vivere per decenni mantenendo un aspetto sempre fresco e attraente. La loro presenza arricchisce qualsiasi ambiente naturale o coltivato.
Nei cruciverba, 'Piante acidofile molto longeve' si risolve con Azalee
Questa pagina è dedicata alla definizione "Piante acidofile molto longeve" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Azalee'.
Schemi utili per Azalee
- Schema parole: 6
- La soluzione inizia con A
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: A_____
- Schema finale: __ALEE
Le 6 lettere della soluzione Azalee
La soluzione 'Azalee' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piante acidofile molto longeve". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola piante: Piante da datteri Lepidottero le cui larve infestano le piante Piante molto note a chi crea rebus
Definizioni con la parola molto: Una piccola visuale spesso molto caratteristica Lana molto morbida Attiva che si dà molto da fare
Definizioni con la parola longeve: È bella nelle persone longeve
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Piante dalle foglie molto sensibiliMolto in FranciaMolto gustosiLe piante più voraciMolto redditizia
T M O T M O