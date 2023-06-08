Piante acidofile molto longeve

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Piante acidofile molto longeve' è 'Azalee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AZALEE

Come completare la definizione

  • Definizione: Piante acidofile molto longeve
  • Risposta: AZALEE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: A_____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E

Perché la soluzione è Azalee? Le azalee sono piante acidofile molto longeve, conosciute per la loro capacità di prosperare in terreni acidi e ben drenati. Questi arbusti si distinguono per i fiori ricchi di colori vivaci che sbocciano in primavera, creando paesaggi floreali di grande fascino. La loro resistenza e longevità le rendono ideali per giardini e spazi verdi, dove possono vivere per decenni mantenendo un aspetto sempre fresco e attraente. La loro presenza arricchisce qualsiasi ambiente naturale o coltivato.

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Nei cruciverba, 'Piante acidofile molto longeve' si risolve con Azalee

Questa pagina è dedicata alla definizione "Piante acidofile molto longeve" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Azalee'.

Schemi utili per Azalee

  • Schema parole: 6
  • La soluzione inizia con A
  • La soluzione finisce con E
  • Schema iniziale: A_____
  • Schema finale: __ALEE

Le 6 lettere della soluzione Azalee

A Ancona
Z Zara
A Ancona
L Livorno
E Empoli
E Empoli

La soluzione 'Azalee' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piante acidofile molto longeve". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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