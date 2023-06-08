Piante acidofile molto longeve

Home / Soluzioni Cruciverba / Piante acidofile molto longeve

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Piante acidofile molto longeve' è 'Azalee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AZALEE

Come completare la definizione Definizione: Piante acidofile molto longeve

Piante acidofile molto longeve Risposta: AZALEE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: A_____

A_____ Inizia con: A

A Finisce con: E

Perché la soluzione è Azalee? Le azalee sono piante acidofile molto longeve, conosciute per la loro capacità di prosperare in terreni acidi e ben drenati. Questi arbusti si distinguono per i fiori ricchi di colori vivaci che sbocciano in primavera, creando paesaggi floreali di grande fascino. La loro resistenza e longevità le rendono ideali per giardini e spazi verdi, dove possono vivere per decenni mantenendo un aspetto sempre fresco e attraente. La loro presenza arricchisce qualsiasi ambiente naturale o coltivato.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Azalee' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Nei cruciverba, 'Piante acidofile molto longeve' si risolve con Azalee

Questa pagina è dedicata alla definizione "Piante acidofile molto longeve" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Azalee'.

Schemi utili per Azalee

Schema parole: 6

La soluzione inizia con A

La soluzione finisce con E

Schema iniziale: A_____

Schema finale: __ALEE

Le 6 lettere della soluzione Azalee

A Ancona Z Zara A Ancona L Livorno E Empoli E Empoli

La soluzione 'Azalee' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piante acidofile molto longeve". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.