Marsina: Soluzione Cruciverba - Frac

Soluzione alla definizione del cruciverba

FRAC

Curiosità e significato della parola Frac

Spelling fonetico della soluzione

F Foxtrot

R Romeo

A Alfa

C Charlie

Definizioni correlate con la soluzione - Frac

Un abito la cui giacca non si abbottona Lo indossa il direttore d orchestra Lo lanciò lord Brummell Un bel po di fracasso Vestito a due code L abito da cerimonia detto anche marsina L abito del concertista Abito maschile per particolarissime occasioni Il più elegante abito nero Un abito poco usato

Cerca qui altre definizioni di parole crociate per scoprire le soluzioni che ti servono per completare i tuoi cruciverba. Con una vasta raccolta di definizioni, soluzioni e curiosità, Zazoom è lo strumento ideale per gli appassionati di cruciverba, sia esperti che principianti.