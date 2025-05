Abito da società nei cruciverba: la soluzione è Frac

FRAC

Curiosità e Significato di "Frac"

Perché la soluzione è Frac? Il frac è un abito formale maschile, spesso indossato in occasioni di grande eleganza come matrimoni, galà o eventi ufficiali. Caratterizzato da una giacca con code posteriori e pantaloni abbinati, il frac è simbolo di raffinatezza e tradizione nel mondo della moda maschile. Indossarlo significa partecipare a un evento con un tocco di classe e rispetto per l'occasione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un abito la cui giacca non si abbottonaLo indossa il direttore d orchestraLo lanciò lord BrummellCosì è l abito cucito addossoAbbreviazione di societàSocietà segrete

F Firenze

R Roma

A Ancona

C Como

