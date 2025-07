Include tutti i lati di un poligono nei cruciverba: la soluzione è Perimetro

Home / Soluzioni Cruciverba / Include tutti i lati di un poligono

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Include tutti i lati di un poligono' è 'Perimetro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERIMETRO

Curiosità e Significato di Perimetro

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Perimetro, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Perimetro? Il perimetro di un poligono è la somma di tutti i suoi lati. In altre parole, rappresenta la distanza totale che si percorre attraversando ogni lato del poligono, partendo da un punto e tornando al punto di partenza. Conoscere il perimetro aiuta a capire quanto spazio occupa la figura o quanto si deve misurare per racchiuderla, ed è fondamentale in geometria e nelle applicazioni pratiche quotidiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Poligono regolare coi lati ugualiPoligono a sei latiQuello umano include tuttiVa dal centro ad uno dei lati del poligonoLa somma dei lati di un poligono

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Perimetro

Hai trovato la definizione "Include tutti i lati di un poligono" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E S O N L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LESIONE" LESIONE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.