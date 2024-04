La Soluzione ♚ Finiscono tutti in gloria

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Finiscono tutti in gloria. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SALMI

Curiosità su Finiscono tutti in gloria: L'antartide, ma non riescono a manovrarla e finiscono per far cadere le casse di marty, alex, gloria e melman in acqua. dopo un lungo viaggio, i quattro si... Il Libro dei Salmi (ebraico , traslitterato tehillìm o tehilim (plurale maschile ebraico); greco aµ, psalmòi; latino Psalmi) è un testo contenuto nella Bibbia ebraica (Tanakh) e nell'Antico Testamento della Bibbia cristiana. È scritto in ebraico e, secondo l'ipotesi maggiormente condivisa dagli studiosi, la redazione definitiva del libro avvenne in Giudea, forse alla fine del III secolo a.C., raccogliendo testi di varia origine, composti da autori ignoti lungo i secoli precedenti (il salmo considerato più antico è il 104 che riprende l'egiziano Inno al Sole del XIV secolo a.C.). È composto da 150 capitoli, ognuno dei quali ...

