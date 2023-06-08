Comprendono vodka e whisky

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Comprendono vodka e whisky' è 'Superalcolici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SUPERALCOLICI

Perché la soluzione è Superalcolici? I superalcolici sono bevande alcoliche molto forti, come la vodka e il whisky, che vengono spesso usate per preparare cocktail o da gustare da sole. Sono apprezzati per il loro sapore intenso e la loro alta gradazione alcolica. Spesso, vengono serviti in occasioni speciali o come digestivo dopo i pasti. La loro versatilità li rende protagonisti di molte tradizioni e feste in tutto il mondo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Comprendono vodka e whisky" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Comprendono vodka e whisky". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Quando la definizione "Comprendono vodka e whisky" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Comprendono vodka e whisky" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Superalcolici:

S Savona U Udine P Padova E Empoli R Roma A Ancona L Livorno C Como O Otranto L Livorno I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Comprendono vodka e whisky" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

