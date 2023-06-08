Atleti del mezzofondo
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Atleti del mezzofondo' è 'Ottocentisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OTTOCENTISTI
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Atleti del mezzofondo" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Atleti del mezzofondo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Perché la soluzione è Ottocentisti? Gli ottocentisti sono chi si specializzano in corse di media distanza, come i 800 metri e i 1000 metri. Questi atleti combinano velocità e resistenza, richiedendo un ritmo sostenuto e una buona capacità di recupero. La loro preparazione mira a trovare l'equilibrio tra sprint e resistenza aerobica, rendendoli protagonisti nelle competizioni di mezzofondo. Sono figure fondamentali nel panorama dell'atletica leggera, capaci di affrontare sfide di media durata con determinazione.
Atleti del mezzofondo nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Ottocentisti
La soluzione associata alla definizione "Atleti del mezzofondo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Atleti del mezzofondo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Ottocentisti:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Atleti del mezzofondo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Distingue gli atleti di judoRiuniscono molti atletiUn controllo per gli atletiSi svolgono tra atletiSquadra di atleti
A O G R T T