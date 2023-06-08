Atleti del mezzofondo

SOLUZIONE: OTTOCENTISTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Atleti del mezzofondo" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Atleti del mezzofondo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Ottocentisti? Gli ottocentisti sono chi si specializzano in corse di media distanza, come i 800 metri e i 1000 metri. Questi atleti combinano velocità e resistenza, richiedendo un ritmo sostenuto e una buona capacità di recupero. La loro preparazione mira a trovare l'equilibrio tra sprint e resistenza aerobica, rendendoli protagonisti nelle competizioni di mezzofondo. Sono figure fondamentali nel panorama dell'atletica leggera, capaci di affrontare sfide di media durata con determinazione.

