Gli unici animali della famiglia dei Odobenidi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gli unici animali della famiglia dei Odobenidi' è 'Trichechi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRICHECHI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli unici animali della famiglia dei Odobenidi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli unici animali della famiglia dei Odobenidi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Trichechi? I trichechi sono mammiferi marini appartenenti alla famiglia degli Odobenidi, noti per le loro grandi zanne e il corpo massiccio. Vivono nelle regioni artiche e sono adattati alle dure condizioni del freddo. La loro caratteristica principale è il muso prominente e le pinne robustissime che usano per spostarsi sulla neve e sulla terraferma. Sono animali sociali che si riuniscono in grandi gruppi, simbolo delle acque fredde del Nord.

La soluzione associata alla definizione "Gli unici animali della famiglia dei Odobenidi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli unici animali della famiglia dei Odobenidi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Trichechi:

T Torino R Roma I Imola C Como H Hotel E Empoli C Como H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli unici animali della famiglia dei Odobenidi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

