Discepolo di san Paolo festeggiato il 25 giugno
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Discepolo di san Paolo festeggiato il 25 giugno' è 'Sosipatro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SOSIPATRO
Perché la soluzione è Sosipatro? Il sosipatro è un fedele che ha seguito gli insegnamenti di san Paolo e si ispira al suo esempio di devozione e predicazione. La sua presenza è particolarmente significativa nella comunità cristiana, dove si impegna a diffondere il messaggio evangelico con entusiasmo e dedizione. La celebrazione avviene il 25 giugno, giorno in cui si ricorda il suo ruolo di discepolo e testimone della fede. La sua vita rappresenta un esempio di impegno spirituale e di testimonianza cristiana.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Discepolo di san Paolo festeggiato il 25 giugno". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Discepolo di san Paolo festeggiato il 25 giugno nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sosipatro
La soluzione associata alla definizione "Discepolo di san Paolo festeggiato il 25 giugno" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Discepolo di san Paolo festeggiato il 25 giugno" conferma che la soluzione 'Sosipatro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 9 lettere della soluzione Sosipatro
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Discepolo di san Paolo festeggiato il 25 giugno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sosipatro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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