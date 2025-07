Il monaco discepolo di Abelardo che fu arso vivo nei cruciverba: la soluzione è Arnaldo Da Brescia

ARNALDO DA BRESCIA

Curiosità e Significato di Arnaldo Da Brescia

Perché la soluzione è Arnaldo Da Brescia? Arnaldo da Brescia è stato un monaco e discepolo di Abelardo, noto per aver sfidato l'ordine ecclesiastico e per la tragica fine: fu arso vivo nel 1155. La sua figura simboleggia il coraggio di lottare per le proprie idee e la libertà di pensiero contro l'autorità. Un esempio di impegno civile e spirituale che ancora oggi ispira.

Come si scrive la soluzione Arnaldo Da Brescia

Hai davanti la definizione "Il monaco discepolo di Abelardo che fu arso vivo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

N Napoli

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

B Bologna

R Roma

E Empoli

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

