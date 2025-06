Il cavallo esordiente nel gergo ippico nei cruciverba: la soluzione è Maiden

MAIDEN

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Maiden? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Maiden.

Perché la soluzione è Maiden? Maiden è un termine usato nel gergo ippico per indicare un cavallo che debutta in gara e non ha ancora vinto nessuna corsa. È un'espressione internazionale molto diffusa tra appassionati e addetti ai lavori, simbolo di un inizio promettente e di un cammino ancora da tracciare. In sostanza, rappresenta le prime sfide di un cavallo alle corse ufficiali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Iron gruppo rockGli Iron della musica heavy metalGli Iron gruppo heavy metal britannicoFavoloso animale simile a un cavalloI più ruvidi peli di cavalloL asfissia da ossido di carbonio nel gergo giornalistico

M Milano

A Ancona

I Imola

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

