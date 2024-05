La Soluzione ♚ Il cantare dei tordi

: ZIRLARE

Curiosità su Il cantare dei tordi: Bertoldo, giulio cesare croce, fa cantare a menghina l’allusivo strambotto darotti ancor piacer, spasso e diletto, pigliando tordi e merli al mio boschetto. ma... Turdus Linnaeus, 1758 è un genere di uccelli passeriformi della famiglia dei Turdidi. I membri del genere Turdus sono uccelli di medie dimensioni dal piumaggio perlopiù mimetico; prevalentemente terricoli, in aria, sono rapidi e sciolti. Una buona metà delle specie frequenta ambienti situati nella fascia altitudinale inferiore ai 2.000 metri, ma alcune possono spingersi oltre i 4.000 metri di quota. Prediligono ambienti boschivi liberi per la nidificazione e ambienti aperti e semiaperti con facile accesso al suolo per il cibo. Diverse specie danno prova di grande capacità di adattamento ai cambiamenti ambientali. Alcune si lasciano ...

