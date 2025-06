Un calciatore anagramma di Altobelli nei cruciverba: la soluzione è Balotelli

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un calciatore anagramma di Altobelli' è 'Balotelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BALOTELLI

Curiosità e Significato di Balotelli

Non fermarti alla soluzione! Conosci Balotelli più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Balotelli.

Perché la soluzione è Balotelli? Balotelli è un famoso calciatore italiano noto per il suo talento e personalità vivace. Il suo nome è un perfetto anagramma di Altobelli, un altro grande campione azzurro, creando un gioco di parole tra due stelle del calcio. Questa curiosità rende ancora più speciale la sua fama, dimostrando come le parole possano svelare legami sorprendenti nel mondo dello sport.

Come si scrive la soluzione Balotelli

Hai trovato la definizione "Un calciatore anagramma di Altobelli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

L Livorno

O Otranto

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I D E N T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DENTI" DENTI

