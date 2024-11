Aureolato in breve: Soluzione Cruciverba - San

Soluzione alla definizione del cruciverba

SAN

Curiosità e significato della parola San

Spelling fonetico della soluzione

S Sierra

A Alfa

N November

Definizioni correlate con la soluzione - San

Le sue dame sono dedite a opere di carità Bella cittadina in provincia di Pisa Un sestiere di Venezia È il Patrono di Bari Una repubblica in Italia Frequentato centro invernale nel Torinese È quasi Santo Si verifica intorno all 11 n?vembre ma se c è il sole Si verifica intorno all 11 novembre ma se c è il sole Una basilica romana fondata da Costantino

