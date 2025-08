Statistico che dà il nome a un metodo di sondaggio nei cruciverba: la soluzione è Gallup

GALLUP

Perché la soluzione è Gallup? Il termine Gallup deriva dal nome del fondatore George Gallup, pioniere nei sondaggi di opinione. Si riferisce a un metodo statistico usato per raccogliere e analizzare le preferenze o le tendenze della popolazione, spesso impiegato per prevedere risultati elettorali o monitorare l'opinione pubblica. Questo approccio si distingue per la sua affidabilità e capacità di rappresentare fedelmente il sentiment collettivo.

G Genova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

U Udine

P Padova

