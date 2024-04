La Soluzione ♚ Le spettanze dei medici La definizione e la soluzione di 7 lettere: Le spettanze dei medici. ONORARI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Le spettanze dei medici: Ammontare, termini e modalità di pagamento delle spettanze non sono oggetto di contenzioso. le spettanze includono: trattamento di fine rapporto; quota... La cittadinanza onoraria è un riconoscimento concesso da un comune o da uno Stato o da una provincia a un individuo ritenuto legato alla città per il suo impegno o per le sue opere. La persona dev'essersi distinta particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, ... Altre Definizioni con onorari; spettanze; medici; Un diplomatico estero; Così è il socio non effettivo; Lo percepisce il professionista; Le consigliano i medici; Batuffolo per prelievi medici; Vi si vendono prodotti medici da banco;

La risposta a Le spettanze dei medici

ONORARI

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Le spettanze dei medici' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.