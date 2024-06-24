Si trasporta in bombole verniciate di nero

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si trasporta in bombole verniciate di nero' è 'Azoto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AZOTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si trasporta in bombole verniciate di nero" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si trasporta in bombole verniciate di nero". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Azoto? L’azoto è un gas incolore e inodore, comunemente utilizzato per riempire contenitori speciali. Spesso viene inserito in bombole di colore nero, che ne garantiscono la conservazione e la sicurezza durante il trasporto. Questo elemento chimico trova impiego in vari settori industriali, come nella produzione di prodotti chimici o alimentari, grazie alle sue proprietà di inertizzazione. La sua presenza nelle bombole permette di usare l’azoto in modo pratico e sicuro per molte applicazioni.

Si trasporta in bombole verniciate di nero nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Azoto

Se la definizione "Si trasporta in bombole verniciate di nero" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si trasporta in bombole verniciate di nero" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Azoto:

A Ancona Z Zara O Otranto T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si trasporta in bombole verniciate di nero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

