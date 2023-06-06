Prenderlo pieno può infastidire

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Prenderlo pieno può infastidire' è 'Tram'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRAM

Perchè la soluzione è Tram? Quando il tram è pieno, può risultare scomodo per chi cerca di salire o scendere. La presenza di molte persone rende difficile muoversi liberamente e può creare disagio, soprattutto durante le ore di punta o in momenti di maggiore affluenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Tram'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Prenderlo pieno può infastidire nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tram

Se la definizione "Prenderlo pieno può infastidire" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tram'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Prenderlo pieno può infastidire
  • Risposta: TRAM
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: T___
  • Inizia con: T
  • Finisce con: M

Le 4 lettere della soluzione

T Torino
R Roma
A Ancona
M Milano

La soluzione 'Tram' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Prenderlo pieno può infastidire". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si può prenderlo macchiato Si può prenderlo di petto Non si riesce a prenderlo quando è pieno Si può prenderlo soltanto con una taglia Può prenderlo il pedone 

Altre definizioni collegate

Con prenderlo: Si va a prenderlo al mare 

Con pieno: Lo è chi è pieno di sé 

Con infastidire: Annoiare infastidire 