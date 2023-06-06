Prenderlo pieno può infastidire

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Prenderlo pieno può infastidire' è 'Tram'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRAM

Perchè la soluzione è Tram? Quando il tram è pieno, può risultare scomodo per chi cerca di salire o scendere. La presenza di molte persone rende difficile muoversi liberamente e può creare disagio, soprattutto durante le ore di punta o in momenti di maggiore affluenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Prenderlo pieno può infastidire nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tram

Se la definizione "Prenderlo pieno può infastidire" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tram'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Prenderlo pieno può infastidire

Prenderlo pieno può infastidire Risposta: TRAM

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: T___

T___ Inizia con: T

T Finisce con: M

Le 4 lettere della soluzione

T Torino R Roma A Ancona M Milano

La soluzione 'Tram' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Prenderlo pieno può infastidire". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.