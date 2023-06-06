Prenderlo pieno può infastidire
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Prenderlo pieno può infastidire' è 'Tram'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TRAM
Perchè la soluzione è Tram? Quando il tram è pieno, può risultare scomodo per chi cerca di salire o scendere. La presenza di molte persone rende difficile muoversi liberamente e può creare disagio, soprattutto durante le ore di punta o in momenti di maggiore affluenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Prenderlo pieno può infastidire nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tram
Se la definizione "Prenderlo pieno può infastidire" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tram'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Prenderlo pieno può infastidire
- Risposta: TRAM
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: T___
- Inizia con: T
- Finisce con: M
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Tram' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Prenderlo pieno può infastidire". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si può prenderlo macchiato Si può prenderlo di petto Non si riesce a prenderlo quando è pieno Si può prenderlo soltanto con una taglia Può prenderlo il pedone
Altre definizioni collegate
Con prenderlo: Si va a prenderlo al mare
Con pieno: Lo è chi è pieno di sé
Con infastidire: Annoiare infastidire