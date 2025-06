Pezzo di vetro nei cruciverba: la soluzione è Lastra

LASTRA

Curiosità e Significato di Lastra

La parola Lastra è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lastra.

Perché la soluzione è Lastra? Una lastra è un pezzo di vetro, pietra o altro materiale sottile e piatto, spesso usato per rivestimenti, finestre o piani di lavoro. È un elemento che si distingue per la sua superficie liscia e trasparente o lucida, fondamentale in molte costruzioni e design. La sua versatilità la rende protagonista in ambienti domestici e industriali, donando funzionalità ed eleganza.

Come si scrive la soluzione Lastra

L Livorno

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

