Un astuccio per le reliquie - Cruciverba

Un astuccio per le reliquie.

Soluzione 4 lettere : TECA

Significato/Curiosità : Un astuccio per le reliquie

Un astuccio per le reliquie, comunemente noto come teca, è un contenitore speciale utilizzato per custodire e proteggere oggetti sacri o di valore storico. Questi astucci sono spesso realizzati con materiali pregiati come legno intarsiato, metallo dorato o argento, e possono essere decorati con pietre preziose o ornamenti intricati. La teca ha una struttura solida e robusta, solitamente a forma di cofanetto o scrigno, con cerniere o chiusure a chiave per garantire la sicurezza dell'oggetto all'interno. È progettata in modo da offrire una protezione adeguata dalle intemperie, dalla luce e da altri fattori che potrebbero danneggiare le reliquie. Questi astucci sono spesso utilizzati in contesti religiosi come chiese o santuari, dove le reliquie sono venerate e considerate oggetti sacri di grande importanza spirituale.

