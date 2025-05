Un aspro agrume nei cruciverba: la soluzione è Pompelmo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un aspro agrume' è 'Pompelmo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POMPELMO

Curiosità e Significato di "Pompelmo"

Hai risolto il cruciverba con Pompelmo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Pompelmo.

Il pompelmo è un agrume dal gusto aspro e leggermente amaro, noto per la sua buccia grossa e i suoi spicchi succosi. Originario dell'Asia, viene consumato spesso al mattino o usato in succhi e ricette dolci e salate. È apprezzato per le sue proprietà rinfrescanti e vitaminiche.

Come si scrive la soluzione: Pompelmo

Hai trovato la definizione "Un aspro agrume" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

M Milano

P Padova

E Empoli

L Livorno

M Milano

O Otranto

