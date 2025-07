Una piega fuori posto nei cruciverba: la soluzione è Grinza

GRINZA

Curiosità e Significato di Grinza

Approfondisci la parola di 6 lettere Grinza: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Grinza? Grinza è un termine dialettale che indica una piega o grinza non perfetta, spesso in tessuti o capi d'abbigliamento. Quando qualcosa ha una piega fuori posto, si dice che presenta una grinza. È un modo colorito per descrivere imperfezioni che possono rendere meno elegante o curato l’aspetto di un indumento, sottolineando l’importanza di un'accurata cura dei dettagli.

G Genova

R Roma

I Imola

N Napoli

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O R A T S N E Mostra soluzione



