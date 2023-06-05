Tipici ravioli piemontesi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tipici ravioli piemontesi' è 'Agnolotti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGNOLOTTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tipici ravioli piemontesi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tipici ravioli piemontesi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Agnolotti? Gli agnolotti sono un piatto tradizionale del Piemonte, caratterizzato da piccole porzioni di pasta ripiena. Sono realizzati con una sfoglia sottile e vengono farciti con carne, verdure o altri ingredienti tipici della regione. Dopo essere stati cotti in acqua bollente, vengono spesso serviti con burro, salvia o sughi saporiti. Questo piatto rappresenta un simbolo della cucina piemontese, apprezzato per la sua delicatezza e ricchezza di sapori.

In presenza della definizione "Tipici ravioli piemontesi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tipici ravioli piemontesi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Agnolotti:

A Ancona G Genova N Napoli O Otranto L Livorno O Otranto T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tipici ravioli piemontesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

