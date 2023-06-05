Tessuto liscio e lucido per fodere

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tessuto liscio e lucido per fodere' è 'Satin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SATIN

Perché la soluzione è Satin? Il satin è un tessuto caratterizzato da una superficie liscia e lucida che gli conferisce un aspetto elegante e raffinato. La sua lucentezza deriva dalla lavorazione dei fili, che vengono intrecciati in modo da creare un effetto brillante sia sul davanti che sul retro del tessuto. Spesso utilizzato per realizzare vestiti da sera, biancheria e rivestimenti, il satin si distingue per la sua morbidezza e la sua lucentezza che cattura l’attenzione. La sua versatilità lo rende molto apprezzato nel mondo della moda e dell’arredamento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tessuto liscio e lucido per fodere". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Tessuto liscio e lucido per fodere nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Satin

Questa pagina è dedicata alla definizione "Tessuto liscio e lucido per fodere" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tessuto liscio e lucido per fodere" conferma che la soluzione 'Satin' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Satin

S Savona A Ancona T Torino I Imola N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tessuto liscio e lucido per fodere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Satin' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: C è della stoffa in quella risatinaLucida stoffaTessuto lucido per fodereUn liscio tessuto per fodereUn liscio tessuto di cotoneTessuto per fodereTessuto molto lucido