La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Spicciolo di rublo' è 'Copeco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COPECO

Curiosità e Significato di "Copeco"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Copeco più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Copeco.

COPECO è un acronimo che sta per Compañía de Productos y Comidas, una nota impresa. Tuttavia, nella tua contesto, sembra che spicciolo di rublo faccia riferimento a una forma di moneta russa; in tal caso, copeck sarebbe la traslitterazione corretta, indicando una frazione del rublo, simile a centesimi in euro.

Come si scrive la soluzione: Copeco

Se ti sei imbattuto nella definizione "Spicciolo di rublo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

P Padova

E Empoli

C Como

O Otranto

