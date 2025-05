Lo ha roseo chi è in salute nei cruciverba: la soluzione è Colorito

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo ha roseo chi è in salute

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo ha roseo chi è in salute' è 'Colorito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLORITO

Curiosità e Significato di "Colorito"

La soluzione Colorito di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Colorito per scoprire curiosità e dettagli utili.

Colorito si riferisce all’aspetto del viso o della pelle che mostra salute e vitalità, spesso con una tonalità rosea che indica benessere. È un termine che descrive un aspetto estetico associato a una buona salute e a un aspetto vivace, come suggerisce la frase Lo ha roseo chi è in salute.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo ha colorito chi si esprime con vivacitàHa scritto lo robotLo stato di chi ha una metà in piùLe ha uguali lo spensieratoLo Stato che ha per capitale Lima

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Colorito

Hai davanti la definizione "Lo ha roseo chi è in salute" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A B O V O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AB OVO" AB OVO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.